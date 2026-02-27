Варум устроила публичный скандал из-за проступка Агутина

Певица Анжелика Варум устроила публичный скандал в отеле из-за того, что ее супруг, популярный исполнитель Леонид Агутин, выпил. Историей поделился журналист, телеведущий Отар Кушанашвили в программе «Пожалуйста, не рассказывай!» .

Телеведущий вспомнил поездку в Объединенные Арабские Эмираты, когда у Агутина были серьезные проблемы с алкоголем. Варум категорически запрещала мужу пить, но они все же нашли спиртное, после чего певица сорвалась.

«Кричала на весь вестибюль отеля и осыпала отборным матом», — заявил журналист.

Варум, по его словам, внешне выглядела мягкой, но в конфликте могла действовать жестко: накричать и даже ударить. Когда же Кушанашвили попытался разрядить обстановку и спросил про дочь пары, разговор стал еще неприятнее. Сходство дочери с отцом вывело певицу из себя.

«Ты спрашиваешь, как поживает наша дочь? Наша дочь с Леней, девочка с лицом Леонида Агутина? Да ей ****», — процитировал он.

Девушка с детства живет в США, временами заглядывая на историческую родину. К 28-летней годовщине брака родителей Елизавета-Мария вновь приезжала в Москву.