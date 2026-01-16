«Нашему союзу 28 лет». Агутин обратился к Варум в годовщину брака

Исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум отметили 28‑ю годовщину совместной жизни. В честь даты артист обратился к супруге в телеграм-канале .

Певец опубликовал архивную фотографию и кратко, но эмоционально подвел итог их совместной жизни.

«Нашему союзу 28 лет. Всего 28. Мы еще такие молодые!» — подписал он фотографию.

Поклонники пары активного поддержали поздравление в комментариях, желая артистам долгих лет брака и признаваясь в любви к их дуэту.

Певец не первый раз открыто делится с подписчиками своими чувствами и подробностями семейной жизни. В ноябре 2025 года он опубликовал эмоциональные пост, где признался в любви собственной матери, ушедшей из жизни.