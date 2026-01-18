Дочь Агутина и Варум вернулась в Россию и чуть не выпала из окна

На годовщину свадьбы родителей дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум вернулась в Россию. Елизавета-Мария показала в Instagram* экстремальное видео со снегом.

Единственная дочь звездной четы родилась в 1999 году, через год совместной жизни. Она с детства жила в США, временами заглядывая на историческую родину. К 28-летней годовщине брака родителей Елизавета-Мария опять приехала в Москву.

Она сняла рилс, глубоко высунувшись из окна и широко открыв рот. Дочь Агутина и Варум так радовалась снегу, что в любой момент могла оказаться на улице. Все обошлось, но подписчики оставили десятки осуждающих комментариев.

Как отреагировали на эту выходку родители, неизвестно. Варум перестала вести соцсети после того, как в феврале 2022 года высказалась о конфликте между Россией и Украиной.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.