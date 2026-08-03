Ваня Дмитриенко вошел в Книгу рекордов России

Ваня Дмитриенко признан самым молодым исполнителем, выступившим при полном зале в «Лужниках». За это он вошел в Книгу рекордов России, сообщил ТАСС .

Концерт прошел 2 августа, организаторы продали все билеты. Таким образом Дмитриенко в возрасте 20 лет девять месяцев и восемь дней стал самым молодым артистом, выступившим сольно на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники».

«Среди всех рекордов, которые можно было из сегодняшнего мероприятия получить, выбрали самый наикрутейший, самый интересный», — сказал главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко, вручая певцу сертификат.

На концерте в «Лужниках» артист балета Дмитриенко пригласил пригласил свою девушку на сцену и сделал предложение. Она согласилась.