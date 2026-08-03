Артист балета Дмитриенко сделал предложение возлюбленной на сцене в «Лужниках»

На концерте Вани Дмитриенко один из артистов его балета признался в чувствах своей возлюбленной и сделал предложение руки и сердца. Об этом сообщил Пятый канал .

Танцор балета вышел на сцену с партнерами по команде и пригласил свою девушку. Когда она поднялась на сцену, парень предложил ей руку и сердце, получив положительный ответ.

После этого артист опустился на одно колено и надел кольцо на палец возлюбленной. Девушка его обняла, на площадке вспыхнул фейерверк, а зрители поддержали пару бурными овациями.

Ваня Дмитриенко выступил 2 августа в комплексе «Лужники». Он стал самым молодым исполнителем в России, собравшим стадион с сольным концертом.