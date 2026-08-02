Ваня Дмитриенко стал самым молодым российским артистом, собравшим «Лужники»

Певец Ваня Дмитриенко собрал солдаут на сольном концерте на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве. Об этом сообщил ТАСС .

Артисту на момент выступления исполнилось 20 лет. Для сравнения: Егор Крид считался самым молодым исполнителем, собравшим «Лужники» в 2025 году. На тот момент ему был 31 год.

Дмитриенко выступил 2 августа. По его словам, он сам не мог поверить, что соберет 70 тысяч зрителей на концерт. О проданных билетах он рассказал в телеграм-канале.

«Спасибо каждому. Это невероятное чувство. Очень жду встречи. Переживаю, волнуюсь, но очень жду», — написал Дмитриенко.

На время концерта Дмитриенко ряд московских улиц закрыли для движения автомобилей, а также запретили парковку машин.