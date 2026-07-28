В судебном процессе против Лерчек произошла перестановка

Заседание по делу о выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) пройдет под председательством другого судьи. Его проведет Алишер Ларин из Гагаринского районного суда, сообщило РИА «Новости» .

В материалах дела, рассмотрение которого приостановили из-за обнаруженного у Лерчек рака, фигурировал судья Джемал Курбанов. Теперь в карточке суда указан Ларин.

Лерчек обвинялась в выводе 250 миллионов рублей по подложным документам в ОАЭ. Судебное производство возобновилось, ближайшее заседание пройдет 30 июля.

Прокуратура потребовала ужесточить блогеру меру пресечения, заменив запрет определенных действий на домашний арест. Пользователей соцсетей возмутило, что Лерчек во время курса химиотерапии посещала спортзал.