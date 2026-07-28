Прокуратура потребовала отправить Лерчек под домашний арест

Гособвинение ходатайствовало об отправке блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) под домашний арест из-за покупки на ее имя билетов в Санкт-Петербург в мае. Об этом сообщило РИА «Новости» после ознакомления с документами.

В ходатайстве говорится, что ранее медики разрешили Чекалиной по состоянию здоровья участвовать в судебных заседаниях, соблюдая врачебные рекомендации. Нынешняя мера пресечения — запрет определенных действий — якобы не гарантирует явку обвиняемой в суд, а также не исключает для нее возможности скрыться от суда.

Надзорное ведомство выяснило, что Чекалина в мае на несколько дней уезжала в Санкт-Петербург. Сведения получены из информационной системы МВД России.

Прокуратура попросила изменить меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест.

Ранее адвокат Константин Третьяков заявил, что суд не запрещал Лерчек перемещаться по России, а загранпаспорт блогера находится у ее защитника Юлии Лисановской.