В суде озвучили шокирующие подробности о состоянии Марадоны перед смертью

В Аргентине начался судебный процесс над лечащими врачами покойного футболиста Диего Марадоны. Вскрытие показало, что из-за отеков его органы весили вдвое больше обычного, а агония длилась около 12 часов. Об этом сообщил сайт Infobae .

На очередных слушаниях выступил судмедэксперт Карлос Маурисьо Кассинелли. По его мнению, Марадона не подлежал лечению на дому, ему требовалась срочная госпитализация.

Он обнаружил в брюшной полости спортсмена до трех литров жидкости, в плевральных полостях — еще по поллитра. Легкие, мозг и почки Марадоны разбухли от воды, сердце весило 503 грамма. Масса многих органов превышала нормальную, в некоторых случаях в два раза. Кассинелли заявил, что жидкость скопилась в них не за один день.

«В сердце были сгустки, а это значит, что у него была агония. Эти сгустки появляются только в этом случае… Он мог на находиться в агонии 12 часов», — сказал он.

Подозреваемыми в убийстве мировой звезды футбола стали семь врачей. Судье предстоит заслушать 192 свидетеля, изучить медицинские заключения и переписку медиков, прежде чем перейти к рассмотрению дела по существу.