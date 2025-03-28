В суде озвучили шокирующие подробности о состоянии Марадоны перед смертью
Судмедэксперт Кассинелли: Марадона мог 12 часов провести в агонии
В Аргентине начался судебный процесс над лечащими врачами покойного футболиста Диего Марадоны. Вскрытие показало, что из-за отеков его органы весили вдвое больше обычного, а агония длилась около 12 часов. Об этом сообщил сайт Infobae.
На очередных слушаниях выступил судмедэксперт Карлос Маурисьо Кассинелли. По его мнению, Марадона не подлежал лечению на дому, ему требовалась срочная госпитализация.
Он обнаружил в брюшной полости спортсмена до трех литров жидкости, в плевральных полостях — еще по поллитра. Легкие, мозг и почки Марадоны разбухли от воды, сердце весило 503 грамма. Масса многих органов превышала нормальную, в некоторых случаях в два раза. Кассинелли заявил, что жидкость скопилась в них не за один день.
«В сердце были сгустки, а это значит, что у него была агония. Эти сгустки появляются только в этом случае… Он мог на находиться в агонии 12 часов», — сказал он.
Подозреваемыми в убийстве мировой звезды футбола стали семь врачей. Судье предстоит заслушать 192 свидетеля, изучить медицинские заключения и переписку медиков, прежде чем перейти к рассмотрению дела по существу.