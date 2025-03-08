Врачи Марадоны предстанут перед судом в Аргентине

Спустя четыре года после смерти легенды аргентинского футбола — Диего Марадоны — состоится суд над его врачами. Заседание пройдет 11 марта в пригороде Буэнос-Айреса Сан-Исидро, сообщил CNA .

Врачей футболиста обвиняют в халатности и недостаточном уходе за пациентом, что повлекло смерть. Подсудимым грозит до 25 лет тюрьмы.

«Более 100 свидетелей, включая членов семьи Марадоны и врачей, которые лечили его на протяжении многих лет, выступят в суде в ходе четырехмесячного судебного разбирательства», — отметил канал.

Семья Марадоны считает, что врачи не предприняли необходимых действий, чтобы спасти спортсмена. Он умер в ноябре 2020 года от сердечного приступа. Перед этим легендарный футболист восстанавливался после операции по удалению тромба в головном мозге.

Через год после его смерти группа независимых медицинских экспертов сообщила, что, возможно, спортсмена могли спасти благодаря должному уходу и лечению в больнице.

Ранее суд запретил продавать «Золотой мяч», который Марадонна выиграл в 1986 года. Наследники футболиста заявили, что награду выкрали в Неаполе в 1989 году.