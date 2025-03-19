«Он бы взорвался». Полицейские рассказали об ужасе при виде тела Диего Марадоны

Полицейские были в шоке, когда увидели тело аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщил канал TN .

«Его живот был сильно вздут, еще немного — и он бы взорвался», — рассказал сотрудник полиции Лукас Фариас на судебном заседании.

Еще один свидетель заявил, что на спортсмене были спортивные шорты и черная футболка. Его труп увезли спустя четыре часа после кончины.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, из-за которой случился отек легких.

Прокуратура Аргентины начала расследование после гибели спортсмена. Правоохранители считают, что в смерти звезды виновата халатность медиков, которые лечили пациента. По делу проходят семь обвиняемых.

В марте этого года начался судебный процесс. Перед судом предстали лечащие врачи Марадоны. Доказательства против них собирали четыре года.

Правоохранители считают, что действия медиков были безрассудными и неадекватными — смерти футболиста можно было бы избежать. Врачи даже не имели дефибриллятор, необходимый для спасения.