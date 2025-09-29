В суд поступило дело об афере с квартирой Ларисы Долиной

Материалы уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной поступило в Балашихинский городской суд Московской области. Его рассмотрят по существу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные суда.

«Уголовное дело зарегистрировано 26 сентября 2025 года в отношении Каменецкого Артура Ильдаровича, Леонтьева Дмитрия Михайловича, Основа Андрея Дмитриевича, Цырульниковой Анжелы Николаевны», — указано в данных.

Дата судебного заседания пока неизвестна. Ее еще не назначили.

Фигурантов дела обвинили в совершении мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Сейчас они находятся в СИЗО. Вину признали только двое — Каменецкий и Леонтьев.

Ранее суд в Йошкар-Оле взыскал с обвиняемых в пользу Долиной 62,7 миллиона рублей. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась в суд, заявляя, что она осталась и без денег, и без жилья. Но ее апелляцию отклонили, оставив квартиру за Долиной.