Суд в Йошкар-Оле взыскал в пользу Ларисы Долиной 62,7 миллиона рублей

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл постановил взыскать 62,7 миллиона рублей в пользу народной артистки России Ларисы Долиной по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о хищении средств у исполнительницы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Иск направили против участников уголовного дела о хищении средств у звезды и другим лицам. Суд взыскал в пользу Долиной сумму в размере 62,7 миллиона рублей, в том числе проценты за незаконное пользование деньгами.

Сумму взыскали с 10 обвиняемых, в том числе с четырех фигурантов дела о хищении. Как отметили в МВД, мошенники причинили певице ущерб свыше 200 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили в день обращения Долиной в полицию. За сутки правоохранители нашли женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую соучастницу аферистов. Сейчас она находится в СИЗО.