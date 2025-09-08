Суд отклонил апелляцию и оставил Ларисе Долиной квартиру в Москве

Суд отклонил апелляцию Полины Лурье и оставил певице Ларисе Долиной квартиру в Хамовническом районе Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Решение оставить квартиру певице, ее дочери и внучке суд принял в конце марта. Сама Лурье не согласилась с ним, поскольку, по ее словам, оказалась в итоге и без денег, которые перевела Долиной, и без жилья.

Певица потеряла квартиру прошлым летом под влиянием мошенников. Они убедили ее продать жилплощадь и передать все деньги женщине-курьеру, а также взломали ее аккаунты в соцсетях и опубликовали от ее имени посты в поддержку Украины.

Прокуратура утвердила обвинение против четырех человек, обманувших артистку. Они предстанут перед судом.