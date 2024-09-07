«В самом разгаре». Долина рассказала о ходе следствия по делу о мошенничестве

Артистка Долина: следствие по делу о мошенничестве в самом разгаре

Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала 360.ru дело о мошенничестве. Сейчас следствие в самом разгаре, заявила она.

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению. Настрой боевой», — подчеркнула артистка.

Ранее звезда сообщила, что стала жертвой мошенников. На ее квартиру, которая стала предметом аферы, наложили арест. Долина пожаловалась, что пошла на сделку, так как ее ввели в заблуждение.

Певица 7 сентября впервые появилась на публике после истории с мошенничеством. Долина пришла на выборы в Москве, чтобы проголосовать за кандидата в городскую думу.