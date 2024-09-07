«Следствие идет». Долина впервые появилась на людях после истории с мошенничеством

Долина проголосовала на выборах в Москве и рассказала о ходе следствия

Певица Лариса Долина впервые после мошенничества с ее квартирой появилась на людях. Артистка пришла на выборы в Москве, чтобы отдаль голос за кандидата в депутаты Гордумы. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

Долина пришла на избирательный участок по адресу Зубовский бульвар, дом 5, корпус 1. Когда она приехала голосовать, ее не было в базе по месту жительства. Певице позволили сделать выбор в любом месте.

На видео артистка поделилась, что любит голосовать по старинке.

«Жила в Советском Союзе, просто привыкла так. <…> Очень доброжелательная [атмосфера], все хорошо», — отметила она.

Звезда также прокомментировала ситуацию с квартирой, которую ее заставили продать мошенники.

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре, в интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению», — сказала Долина.

Ранее артистка сообщила, что злоумышленники убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках. Полученные после продажи деньги она передала женщине-курьеру. Та утверждает, что сама стала жертвой аферы.