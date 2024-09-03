Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту

Baza: Лариса Долина попросила правоохранителей взять ее под госзащиту

Фото: РИА «Новости»

Певица Лариса Долина обратилась в правоохранительные органы с просьбой взять ее под защиту. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В обращении на имя главы УВД по ЦАО она рассказала, что в конце августа получила в Telegram тревожные сообщения. Ей, ее дочери и внучке угрожали убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

По словам артистки, автор сообщений требует освободить квартиру, которую некоторое время назад Долина продала из-за телефонных мошенников. Аккаунт, с которого писали угрозы, подписан именем «Павел Куренков». При этом на аватарке стоит фотография автомобиля Долиной. Поэтому исполнительница хита «Стена» попросила предоставить ей, дочке и внучке госзащиту. Также она призвала взять под охрану ее жилье и имущество.

Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Полученную со сделки сумму в более чем 200 миллионов рублей она передала женщине-курьеру, которая якобы тоже стала жертвой аферистов.

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