В России переобъявили в розыск рэпера-иноагента Oxxxymiron

В России во второй раз объявили в розыск рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров). Об этом свидетельствуют данные базы МВД, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

«Федоров* Мирон Янович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — указано в ведомственной базе.

Петербургский мировой суд заочно приговорил рэпера к 320 часам обязательных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Музыкант продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров, не указывая соответствующую плашку. По решению суда его заочно арестовали.

Артиста объявляли в межгосударственный розыск еще в мае 2024 года. В октябре 2022 года Минюст внес рэпера в реестр иноагентов.

Ранее на сайте МВД России появились данные об объявлении в розыск экс-журналиста газеты «Коммерсант» Владимира Соловьева, но без указания, по какой именно уголовной статье его разыскивают.

