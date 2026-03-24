Рэпера Oxxxymiron заочно приговорили к 320 часам обязательных работ

Мировой суд в Петербурге заочно приговорил рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*) к 320 часам обязательных работ. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд признал Федорова* виновным по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. С мая 2024 года он находится в межгосударственном розыске. С декабря 2022 года рэпера уже штрафовали на 285 тысяч рублей за дискредитацию армии и нарушение правил иноагента.

Артиста также лишили права на два года публиковать материалы в интернете. Рэпер заочно арестован, так как находится за границей, но все еще может обжаловать решение.

Ранее подростки из Сочи обнаружили цитаты Oxxxymiron* в школьной олимпиаде. В заданиях по лингвистическому анализу ученикам предложили разобрать строчки из песен иноагента. При этом имя исполнителя составители не указали.

* Признан иностранным агентом.