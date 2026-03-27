Экс-журналиста «Коммерсанта» Соловьева объявили в розыск

Бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Владимира Соловьева объявили в розыск по уголовной статье. Такие данные появились в базе МВД России .

В карточке указали, что Соловьева разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако конкретных сведений о ней не привели.

Журналисты ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что основанием для розыска могло стать обвинение в участии в деятельности нежелательной организации.

Ранее в Савеловском суде Москвы агентству рассказали, что Соловьева заочно арестовали. По данным суда, ему предъявили обвинение по части 1 статьи 284.1 УК РФ. В апреле 2025 года журналиста также привлекали к административной ответственности по статье КоАП об участии в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.

Соловьев был сотрудником газеты «Коммерсант» в 2020–2024 годах. Ранее он входил в кремлевский пул и освещал боевые действия в Грузии в 2008 году, подавление протестов нефтяников в казахстанском Жанаозене в 2011-м, протесты в Белоруссии в 2020 году, а также столкновения в Алма-Ате в начале 2022 года. Последнее время проживал за пределами России.