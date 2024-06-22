«В реанимации под аппаратом ИВЛ». Стало известно о состоянии Отара Кушанашвили

Shot: Отар Кушанашвили в свой день рождения остался в реанимации

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили свой 54-й день рождения провел в реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, Кушанашвили находится без сознания. Ранее он на некоторое время приходил в себя.

«Сейчас журналист находится под аппаратом ИВЛ, ему активно дают различные препараты. Состояние — стабильное», — отметили авторы публикации.

В субботу, 22 июня, журналисту исполнилось 54 года.

В четверг, 20 июня, Кушанашвили положили в больницу Красногорска. Врачи провели ему экстренную операцию. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

По словам музыкального критика Владимира Полупанова, врачи обнаружили у Кушанашвили раковую опухоль и прооперировали. Вдобавок к этому телеведущий сильно запустил свое здоровье — у него «целый букет заболеваний».

В пятницу, 21 июня, продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко заявил, что состояние телеведущего стабилизировалось, он восстанавливается после операции.