«Отчаянно борюсь». Отара Кушанашвили экстренно прооперировали в Подмосковье

Журналиста Отара Кушанашвили увезли в больницу в подмосковном Красногорске. Его экстренно прооперировали, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации издания, Кушанашвили поставили предварительный диагноз. Врачи заявили о необходимости срочной операции. На данный момент шоумен восстанавливается после хирургического вмешательства.

Пару дней назад журналист пожаловался на сильные боли в животе и сердце. Он чувствовал себя плохо, но, по его словам, шел на поправку.

«Я шестой день отчаянно борюсь с последствиями отравления и запора (совпавших). Ползаю вдоль стенки и по полу», — привел его слова Telegram-канал Baza.

Шоумен добавил, что «превратился в беспомощного ребенка», но обращаться к врачам отказался.

Осенью прошлого года Генеральная прокуратура решила проверить Кушанашвили на инсценировку инфаркта ради привлечения внимания. Ведущему стало плохо в московском ресторане. Его отвезли в больницу.