Отар Кушанашвили начал восстановление после операции

Продюсер Ладненко: журналист Кушанашвили начал восстановление после операции

Фото: РИА «Новости»

Состояние журналиста Отара Кушанашвили, которого вчера увезли в больницу из-за проблем со здоровьем, стабилизировалось. Шоумен восстанавливается после операции, сообщил его продюсер Виктор Ладненко в своем Telegram-канале.

«Операция вчера прошла, он восстанавливается после нее», — поделился Ладненко.

Он попросил не спекулировать на здоровье Кушанашвили и не распространять неподтвержденных диагнозов. О выписке из больницы пока не говорится.

Ранее Ладненко опроверг сообщения СМИ о циррозе печени у журналиста. Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов позже заявил, что у Кушанашвили обнаружили раковую опухоль.

Шоумена отвезли в больницу в подмосковном Красногорске. Несколько дней назад он пожаловался на сильные боли в животе и сердце.

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