В Москве сотни людей собрались у посольства США в ожидании концерта Shaman

В Москве более тысячи поклонников певца Shaman (Ярослава Дронова) собрались у посольства США на концерт-митинг против цензуры в соцсетях и блокировки YouTube-каналов российских артистов, чтобы поддержать музыканта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американское посольство подсветили в цвета российского триколора.

Shaman анонсировал акцию в своем Telegram-канале, заявив, что проведет концерт в 21:00. Кроме того, устроит на нем премьеру своей новой песни и клипа «Душа нараспашку».

Сотни людей держат в руках плакаты в поддержку исполнителя, а также поют его песни — «Я русский», «Самый русский хит» и «Встанем». Также звучат композиции группы «Любэ», песня «Матушка» Татьяны Куртуковой и хиты других артистов.

В начале июля Shaman сообщил о блокировке его YouTube-канала. Вместе с певицей Полиной Гагариной и актером Иваном Охлобыстиным он попал в санкционные списки Евросоюза. Российских артистов обвинили в том, что они участвовали в концертах в поддержку армии России. Shaman на это ответил цитатой их своего хита «Я русский».