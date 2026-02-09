В Москве простились с актрисой Ольгой Чиповской

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской прошла 9 февраля в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В распоряжении 360.ru оказались кадры с траурного мероприятия.

Прощание состоялось с 10:00 до 12:00 в Большом портретном фойе театра. Близкие и поклонники Чиповской начали собираться у входа в театр еще до официального начала церемонии.

На фасаде здания транслировали черно-белые фотографии из закулисной и творческой жизни актрисы.

Проститься с заслуженной артисткой пришла ее дочь Анна Чиповская, актер театра и кино Павел Табаков, народная артистка РФ Ольга Тумайкина, главный режиссер театра Анатолий Шульев, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок и другие.

Чиповская умерла 4 февраля в возрасте 67 лет. Она известна большому кругу зрителей по работам в картинах «Русские амазонки 2», «Елки 3», «Затишье».