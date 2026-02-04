Умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская скончалась на 68-м году жизни. Об этом сообщили в Театре Вахтангова.

«Глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям! О дате и времени прощания сообщим дополнительно», — отметили в пресс-службе театра.

Всю жизнь Ольга Чиповская посвятила театру. В 1980 году она окончила училище имени Бориса Щукина и сразу же присоединилась к труппе.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — отписали ее коллеги.

Лиризм, глубина и обаяние Чиповской очаровали зрителей с ее первых шагов на сцене.

Роли актрисы в репертуаре театра отличались разнообразием: от дерзкой цыганки Хасей в «Улыбнись нам, Господи» до восторженной Долли де Фриз в «Театре».

Ольга Чиповская — мать известной актрисы Анны Чиповской, которая прославилась ролью в сериале «Атом». Она одна вырастила дочь. Чиповская-младшая всегда очень гордилась матерь. Актрисы похожи как две капли воды.