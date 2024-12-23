В Москве прошла церемония прощания с моделью Светланой Савицкой

На Троекуровском кладбище в Москве простились с моделью и телеведущей Светланой Савицкой, погибшей в Париже. Об этом сообщило издание StarHit .

По данным журналистов, на прощальную церемонию пришли 50 человек. Большая часть гостей принесла белые розы.

Гроб с телом стоял открытый, но лицо модели прикрыли белой прозрачной тканью.

О смерти Савицкой стало известно 19 декабря. Произошло ДТП. Две машины ехали навстречу друг другу. Один из водителей попытался избежать столкновения, поэтому резко повернул в сторону, где стояла девушка. От удара она погибла.

Подруга Савицкой рассказала, что в декабре модель собиралась в Москву. Она жила в Лондоне, но по работе часто посещала другие страны. По ее словам, Светлана много училась, всегда желала лучшего и «выкладывалась на 1000%».

Савицкая построила успешную модельную карьеру, снялась для L’Officiel, Glamour и Bazaar. Также она записывала песни и вела шоу на «Пятнице», RU TV, Europa Plus TV и «ЖАРА TV».