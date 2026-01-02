В Москве началась панихида по иллюзионисту Эмилю Кио

В Большом церемониальном зале Троекуровского кладбища началось прощание с советским иллюзионистом и народным артистом России Эмилем Кио. Об этом сообщило РИА «Новости» .

У зала собираются люди — друзья, коллеги и поклонники потомственного иллюзиониста принесли на кладбище цветы. Церемония началась в 12:00 по московскому времени.

Эмиль Кио скончался 30 декабря, ему было 87 лет. Он родился во Владикавказе и долгое время выступал помощником своего отца — Эмиля Теодоровича Ренард-Кио. Позже Эмиль Эмильевич создал собственный иллюзионный аттракцион. В 1991 году его избрали председателем Союза цирковых деятелей России.

О смерти Эмиля Кио сообщил артист Эдгард Запашный. Он назвал Кио великолепным иллюзионистом и выразил соболезнования родным и близким. Позже информацию подтвердила пресс-служба Большого московского цирка.