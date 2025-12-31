Похороны потомственного иллюзиониста Эмиля Ренарда-Кио пройдут в Москве

Гражданская панихида по иллюзионисту, народному артисту РСФСР Эмилю Ренард-Кио пройдет в Москве 2 января. Его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-служба Большого московского цирка.

Коллеги подтвердили уход иллюзиониста. Они сообщили, что Ренард-Кио остался в истории отечественной культуры.

«На протяжении многих лет Эмиль Эмильевич дарил зрителям неповторимые эмоции, воплощая на сцене высочайший уровень мастерства, артистизма и творческой самоотдачи», — сообщили представители цирка.

Прощание с артистом пройдет 2 января в Большом церемониальном зале Троекуровского кладбища. Гражданская панихида начнется в полдень.

Ренард-Кио младший родился в 1938 году во Владикавказе и с 1961 года работал ассистентом своего отца — автора иллюзионных представлений и конструктора цирковой аппаратуры. В 1991 году занял пост председателя Союза цирковых деятелей России, уйдя в отставку в 2016 году. О его смерти ранее объявил руководитель цирка Эдгард Запашный.