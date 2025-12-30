Умер советский иллюзионист Эмиль Кио

Скончался известный советский иллюзионист Эмиль Кио. Об этом сообщил артист Эдгард Запашный в Telegram-канале.

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля вам пухом», — написал он.

Эмиль Эмильевич был продолжателем знаменитой династии Кио, основанной его отцом Эмилем Теодоровичем Кио.

Он создал собственный иллюзионный аттракцион, с которым гастролировал по всему миру.

Также артист возглавлял Союз цирковых деятелей России на протяжении нескольких лет.

Ранее стало известно о смерти знаменитой дрессировщицы слонов Нины Корниловой. Ей было 98 лет, из которых больше 80-ти она отдала цирку.