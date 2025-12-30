Умер советский иллюзионист Эмиль Кио
Скончался известный советский иллюзионист Эмиль Кио. Об этом сообщил артист Эдгард Запашный в Telegram-канале.
«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля вам пухом», — написал он.
Эмиль Эмильевич был продолжателем знаменитой династии Кио, основанной его отцом Эмилем Теодоровичем Кио.
Он создал собственный иллюзионный аттракцион, с которым гастролировал по всему миру.
Также артист возглавлял Союз цирковых деятелей России на протяжении нескольких лет.
Ранее стало известно о смерти знаменитой дрессировщицы слонов Нины Корниловой. Ей было 98 лет, из которых больше 80-ти она отдала цирку.