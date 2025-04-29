Киркоров решил отсудить у автора надгробия Горшка почти 11 миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров подал в суд на автора надгробия лидера группы «Король и шут» Горшка (настоящее имя — Михаил Горшенев). Причиной этому стало недовольство качеством ремонтных работы от предпринимателя в московской квартире народного артиста России. Об этом 360.ru рассказала помощница музыканта Екатерина Успенская.

Иск от певца поступил в Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Киркоров требует взыскать с бизнесмена Барановского 10,7 миллиона рублей. В эту сумму входят судебные расходы и оплата ненадлежащего выполнения работ по монтажу и изготовлению изделий из камня в московской квартире.

По словам артиста, он заключил договор о подрядных работах с Барановским и оплатил аванс. На эти деньги предприниматель должен был закупить дорогостоящие материалы и изготовить из них каменные изделия.

Спустя некоторое время, во время осмотра композиции, Киркоров заметил на ней сколы, трещины и задиры и отказался принимать работу. Певец предложил подрядчику исправить недочеты, но тот отказался это делать и скрылся.

Первое заседание по делу состоялось несколько дней назад. Артист лично присутствовал во время слушания вместе со своим адвокатом.

Ранее московский суд отказал певцу Филиппу Киркоров в удовлетворении апелляционной жалобы по иску Любови Успенской. Артистка обвинила своего коллегу в распространении фейковой информации о ней. Суд встал на ее сторону и обязал Киркорова выплатить 90 тысяч рублей компенсации.