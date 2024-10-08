В деле Чекалиных может появиться новый фигурант из IT-сегмента сотрудников пары

ТАСС: в деле блогеров Валерии и Артема Чекалиных может появиться новый фигурант

В уголовном деле блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема может появиться новый фигурант. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В деле может появиться новый фигурант из IT-сегмента сотрудников Чекалиных. Сотрудничество с ним велось более двух лет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, у него был доступ к денежным транзакциям за марафоны, которые проводили на тот момент супруги Чекалины.

Сумма денег, которые блогеры могли вывести за рубеж, может составлять около одного миллиона рублей. Средства переводили и обналичивали через Объединенные Арабские Эмираты в течение последних двух лет. Вывод денег продолжался вплоть до развода четы Чекалиных, который состоялся в июле.

Бывших супругов обвиняют в валютных операциях по подложным документам. По этой статье Валерии и Артему Чекалиным грозит до 10 лет лишения свободы.