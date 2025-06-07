В бинтах и с синяками. Прохор Шаляпин решился на операцию

Певец Прохор Шаляпин сделал пластическую операцию на лице. Он опубликовал видео из больничной палаты в своем Telegram-канале .

Утром 6 июня артист объявил подписчикам, что поехал в Санкт-Петербург, и снял фото из поезда. К вечеру вышло видео из роскошной больничной палаты.

«Ой, друзья, я все-таки решился на эту чудесную процедуру», — сказал Шаляпин.

Певец лежал с перебинтованной головой на кровати, одетый в белый вафельный халат. Его лицо припухло, под глазами виднелись синяки, около виска — пластыри. Хирург в кадре заявил, что Шаляпин помолодеет минимум на 10 лет.

Артист не уточнил, что именно сделал со своим лицом. Доктор, который провел операцию, работает в Санкт-Петербурге, специализируется на комплексных омолаживающих операциях, височном лифтинге, блефаропластике и лобэндоскопии.

Шаляпин прославился как участник «Фабрики звезд — 6», бывший муж бизнесвумен Ларисы Копенкиной и профессиональный тунеядец. Он зарабатывает на рекламных интеграциях и участии в различных шоу.