Сегодня 12:39 Из покорителя бабушек в кумира зумеров. Как в соцсетях разглядели «нутро» Прохора Шаляпина 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Знаменитости

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Прохор Шаляпин

Если раньше, услышав имя Прохора Шаляпина, первой ассоциацией у многих были романы с бабушками, сейчас все изменилось. Певец превратился в героя мемов и пользуется огромной популярностью. Нарезки из его интервью вирусятся в соцсетях и нравятся и миллениалам, и зумерам, и поклонникам постарше. В чем секрет притягательности «самого красивого мужчины российского шоубиза», разбирался 360.ru.

Кто такой Прохор Шаляпин Путь к славе Прохор начал еще в 2006 году на «Фабрике звезд — 6» под руководством Виктора Дробыша. Певец прошел в финал проекта и занял четвертое место с композициями «Утраченная юность» и «Проказница». Другими участниками шестого сезона «Фабрики» вместе с ним были, помимо прочих, Дмитрий Колдун, группа «Челси» и Зара. И хотя Шаляпин говорил, что хорошо относится ко всем фабрикантам, своего превосходства над другими не скрывал. Чего стоит только одна его фраза «Звезды здесь все, а я — легенда». И считать так ему не помешало то, что не вошел в тройку финалистов.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / Global Look Press

Насколько полезным было для него участие в «Фабрике», сказать сложно. Конечно, благодаря шоу зрители узнали об эпатажном артисте, но о нормальной реализации на творческом поприще речи не шло. По крайней мере, об этом Прохор говорил через несколько лет после окончания проекта. «Много, конечно, нереализованных мечтаний, много разбитых надежд, потому что жизнь артиста очень трудна и непредсказуема. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. У кого-то психические возможности разные. По-разному сложилась жизнь», — говорил певец.

Много нереализованности среди коллег, да я и сам чувствую эту нереализованность. Вот вы меня все знаете, а песни свои я и не смог спеть как полагается. Но я не отчаиваюсь, ни на кого не обижаюсь, хотя чувствую себя нереализованным. Прохор Шаляпин

Летом прошлого года Шаляпин поделился подробностями кастинга на «Фабрику звезд» в выпуске шоу Яны Чуриковой. «Проходил [кастинг] как все. Ходил, позорился так же, унижался», — рассказал артист в ответ на вопрос о вступительных испытаниях. Отдельно Прохор подчеркнул, что знакомство с продюсером программы Виктором Дробышем не гарантировало ему попадание в число участников проекта. «Мою фамилию назвали последней (…) Меня, единственное, без очереди на кастинг провели», — пояснил он.

Настоящее имя Прохора и причем тут Федор Шаляпин Настоящее имя артиста — Андрей Захаренков (в некоторых источниках можно встретить и версию о том, что фамилия певца — Захаренко). Псевдоним он взял в самом начале скандальной карьеры. И целью, конечно, был пиар. Какое-то время артист даже пытался убеждать, что на самом деле является правнуком Федора Шаляпина, но все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Обман вокруг родственных связей в итоге раскрыли.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / Global Look Press

Стало ли это ударом для молодого артиста? Отнюдь. Главная цель все равно была достигнута — о нем начали говорить, он привлекал внимание и не оставлял равнодушным, кажется, никого. А вот в положительном или негативном ключе — уже было неважно. Но почему выбор артиста пал именно на этот псевдоним? Оказывается, в этом ему помогали звезды: взять такие имя и фамилию ему подсказала астролог, убедив, что так будет лучше и для его карьерного роста, и для личной жизни. Причем по документам артист тоже Прохор Шаляпин. На настоящее имя у него оформлен только диплом института М. М. Ипполитова-Иванова, где он окончил отделение народного пения.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / Global Look Press

«Я потом пытался его поменять — сказали, что сложно. Впрочем, он никогда нигде мне не пригодился. А вот диплом академии Гнесиных, которую я окончил в 2003-м, получал уже на Шаляпина», — рассказывал певец несколько лет назад. Что известно о семье Прохора Шаляпина Будущий Прохор Шаляпин родился в Волгограде 26 ноября 1983 года в семье, далекой от творчества. Его мать Елена Колесникова была кулинаром, а отец Андрей Захаренков — сталеваром. Каким видели будущее своего сына родители — неизвестно, а вот бабушка была уверена, что внук может стать талантливым баянистом, поэтому ребенка отдали в музыкальную школу, где он увлекся русским народным творчеством и вокалом. В музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова Шаляпина считали очень талантливым студентом с прекрасным голосом. По словам учившейся с ним певицы Марины Девятовой, Прохор был одним из лучших на потоке.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

«К сожалению, наш жанр — народное пение — считается „неформатным“. Поэтому молодому исполнителю очень сложно заявить о себе», — рассказала Девятова в беседе с News.ru.

Карьера Прохора Шаляпина и конфликт с Дробышем На «Фабрике звезд — 6» Шаляпин занял четвертое место и получил контракт с продюсером Виктором Дробышем. Но уже в 2007 году сотрудничество прекратилось. Дробыш позже назвал работу с певцом настоящей катастрофой. «Да там все пошло не так. Как там могло что-то пойти так? Это же катастрофа. <…> Хотя ведь изначально я взялся его учить. <…> Это все вообще не про музыку, а лишь бы быть известным любой ценой», — говорил продюсер в интервью aif.ru. Также Дробыш заявил, что псевдоним «Шаляпин» певцу был его идеей, а имя «Прохор» артист добавил сам.

Фото: РИА «Новости»

«А так он Андрей Захаренков… Но он же пошел в музей Шаляпина и устроил там всем разгон: что фото кого попало на стены вешают, а где же его фотография? Там все испугались, хотели уже его портрет повесить… Он ведь называл себя внуком, правнуком…» — добавил собеседник издания. По его словам, история с якобы семейными связями дошла до того, что во время поездки в Рим Прохор встретился с дочерью великого певца, которая в силу своего преклонного возраста поверила, что он действительно их родственник. «Ей сто лет, она берет его за руку и говорит: „Чувствую, наша кровь“. Вся родня чуть с ума не сошла, решила, что она ему отпишет все шаляпинское наследство», — рассказал Дробыш.

Как персонаж он, конечно, создал себе ауру, чтобы быть интересным хотя бы каким-то левым телепрограммам. Но надо признаться, что я и ввел его как персонажа, а не как певца. Поэтому беру всю вину на себя. Я стране откопал такое чудище. Да неплохой он парень… Пусть веселится. Виктор Дробыш

Прохор своей неприязни к Дробышу также не скрывает. В 2021 году в эфире YouTube-шоу Любови Терлецкой певец заявил, что продюсер его просто упустил, а потом, после «водевилей, которые выдавали рейтинги на телевидении», стал за него цепляться. «Вот, говорит: „Прохор Шаляпин — мой самый неудавшийся проект“. Так у тебя еще 40 проектов, помимо меня. Постоянно меня прикладывает. А мне это так обидно, — рассказал Шаляпин. — <…> По голове же ему никто не даст. Есть ряд артистов, за которых дадут по голове, их прикладывать нельзя. А за меня некому».

Фото: РИА «Новости»

Причиной конфликта, по мнению певца, стало несовпадение психотипов. Только из-за этого, убежден он, его общение с Дробышем не заладилось. Кроме того, в продюсере его раздражает «какая-то лживость и неискренность». «При встрече улыбается, обнимает, а за глаза — такой-сякой. Ну сказал бы русским простым языком: за Прохора не занесли бабки! Вот я и не стал им заниматься!» — добавил Шаляпин. Вместе с тем Прохор заверил, что считает некрасивым поливать друг друга грязью. И тут же заметил, что знает про продюсера «много гадостей», но раскрывать их не будет.

Личная жизнь Прохора Шаляпина: романы и жены Лариса Копенкина В конце 2013 года Прохор женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной. Предпринимательница была старше артиста на целых 28 лет. Неравный брак широко обсуждали в СМИ, а пара регулярно подбрасывала поводы для обсуждения, публикуя фото и видео совместного отдыха. Внешне все было прекрасно, но примерно два года спустя отношения Прохора и Ларисы развалились. Анна Калашникова После разрыва с Копенкиной новой возлюбленной Шаляпина стала модель Анна Калашникова. Этот роман, как и первый брак артиста, стал предметом внимания для таблоидов и ток-шоу.

Прохору вновь нравилось демонстрировать роскошную жизнь. В частности, он хвастал их якобы собственной элитной квартирой. Но в дальнейшем оказалось, что жилье было съемное. И призналась в этом Анна.

Фото: РИА «Новости»

Шаляпин в этом вранье ничего страшного не увидел. По его мнению, артисты на то и артисты. Так что на некоторое приукрашивание, видимо, не стоит реагировать остро и пытаться в чем-то уличать или стыдить. Во время отношений с Прохором Калашникова даже родила сына. Но в итоге они не поженились: оказалось, что отец ребенка — вовсе не Шаляпин. Вся эта история, конечно, была максимально публичной: результаты ДНК-теста озвучили на шоу «Пусть говорят». Виталина Цымбалюк-Романовская После расставания с моделью Прохор закрутил роман с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

Вместе они пробыли недолго. Хайпануть на этих отношениях Прохору, пожалуй, удалось не так сильно, как, может быть, хотелось, потому что все внимание СМИ тогда было приковано не к нему, а к Виталине из-за ее расставания со знаменитым мужем.

Весной 2019 года она заявляла журналистам, что у нее с Шаляпиным сложились прекрасные отношения, но торопиться со свадьбой они не планируют. Татьяна Клаудия Дэвис В 2021 году Шаляпин женился на миллионерше из Канады. Звали ее Татьяна Клаудия Дэвис. Но их семейная жизнь продлилась очень недолго по трагической причине — жена артиста скоропостижно умерла из-за последствий ковида. Причем коронавирусом она, предположительно, заразилась на свадьбе, а лечиться решила на дому.

Прохор позже честно говорил, что его привлекало состояние Дэвис, потому что он «мальчик, который в жизни ничего особо не видел», а свои отношения с миллионершей назвал скорее дружескими.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / Global Look Press

За время недолгого брака Прохор получил от супруги четыре квартиры в Москве и множество других дорогих подарков. Но от наследства Дэвис он решил отказаться. «Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: „Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это все не мое“», — заявляла журналистам мать артиста Елена Колесникова. По ее словам, сын решил руководствоваться совестью, поэтому все состояние супруги-миллионерши перейдет ее родителям.

Отец Прохора Шаляпина в психиатрической клинике Избрав путь максимальной публичности, Шаляпин не стал делать тайны и из своих очень непростых отношений с отцом Андреем Захаренковым. В 2017 году стало известно, что мужчина был судим и проходит лечение в в психиатрической больнице. По данным V1.ru, Захаренкова-старшего посадили за хулиганство еще в начале 90-х. Это был его первый, но не последний срок. Побывав в тюрьме несколько раз, он в итоге оказался на лечении в в спецучреждении.

В начале 90-х Захаренков-старший попал в тюрьму за хулиганство. Мать и сын просто прыгали от счастья. А когда женщина нашла себе другого, отец Прохора тоже женился, потом взялся за старое и снова попал за решетку.

Фото: РИА «Новости»

Сын не общался с ним долгие годы, а первая за много лет встреча в итоге состоялась в 2017-м как раз в психбольнице. Тогда отец артиста поделился с ними планами открыть небольшую мастерскую после освобождения и рисовать картины. В 2023 году в беседе с 5-tv.ru Прохор заверил, что «отпустил ситуацию» со своим отцом, потому что родителей никто не выбирает, поэтому относиться к ним следует с уважением, какими бы они ни были. «Я без золотой ложки рос во рту. К сожалению, мой отец мне ничего не дал ни финансово, ни воспитания, потому что он сидел в тюрьме. Я отпустил эту ситуацию и считаю, что Господь дает нам испытания, чтобы мы их прошли», — отметил исполнитель.

Чем занят и с кем встречается Прохор Шаляпин сейчас Осенью этого года стало известно, что певец снова встречается с Анной Калашниковой. Видео с признанием пары появилось 10 сентября в Telegram-канале «Неприятный Пилягин».

«Специальное видео для Олега Пилягина. Мы, Олег, запели с Аней Калашниковой, она напела себе на квартиру шестикомнатную», — заявил Шаляпин, появляясь из-за куста вместе со своей новой/старой дамой сердца. Калашникова тут же добавила, что они не просто спели дуэтом, но теперь «снова вместе, снова рядом». «С такой-то квартиркой, конечно, рядом», — со смехом добавил Прохор, обнимая Анну.

Цитаты Прохора Шаляпина Говоря о новой волне популярности Прохора, можно вспомнить историю Дмитрия Маликова, ставшего «императором Твиттера». Так певец в шутку называл себя, превратившись в звезду соцсети из-за своих остроумных твитов. Вот и с Шаляпиным произошло нечто подобное. Неожиданно он стал привлекать внимание пользователей не новостями о своих романах и не новыми творческими свершениями, а юмором.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / Global Look Press

Причем певец не стремится шутить специально, а просто честно говорит о своем отношении к тем или иным вещам. Да, говорит иронично, но так просто, что это подкупает людей самых разных возрастов. Так, например, в одном из интервью Шаляпин признавался, что любит есть на ночь и считает себя сладкоежкой. «Я очень много ем, ночью сегодня навернул зефира целую пачку. Причем ложусь и думаю: Прохор, ничего не ешь ночью, ты должен стройнеть, ой вот… Вчера две шоколадки вообще съел ночью. Ну, в общем, мне стыдно…» — говорил он.

Также певец признался, что его раздражают бегуны на улице и каждый раз, когда он их видит, представляет, что они придут домой и навернут пельменей.

«Боже мой, какой-то просто кошмар. Куда вы все бежите? От себя не уйдешь. Все равно сейчас придешь и пельменей навернешь с майонезом — это так я себя успокаиваю. Короче, друзья, я за умеренный ЗОЖ. Бокальчик опрокинуть перед сном я люблю, что-нибудь перекусить тоже, думаю: а что это мне не прогуляться до кухни-то», — добавил он.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Большой восторг вызвало признание Прохора о том, что он не любит работать. «Не стесняюсь того, что я не любитель работы вот этой всей…» — говорил артист. По его словам, если уж быть честным до конца, то всю жизнь ему хотелось бы провести на островах и в круизах. «Вставать в пять утра… Зачем мне это надо? Я встаю каждый раз как на испытание. Вот просто лежал бы себе где-нибудь на песке…» — вздыхал певец.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / Global Look Press

О своей популярности среди молодежи певец хорошо осведомлен. По его словам, ему очень нравится, что к нему подходят на улице, узнают, плюс начали писать много хороших комментариев в соцсетях. «Наконец-то увидели мое нутро, что я светлый, позитивный человек. Просто не любящий работать. На набережной гуляю, ко мне подходят: „Прохор, мы вас так любим!“ Я говорю: „Вы тоже не любите работать?“» — шутит Шаляпин.

Главное — не уработаться в этой жизни. А то, знаете, никто и не оценит. Прохор Шаляпин

Среди других популярных цитат Прохора есть и слова о важности любви к себе. «Люди не любят, когда я говорю, что нужно любить себя, говорят, что я живу для себя. А для кого человек должен жить? Он прежде всего должен жить для себя», — советует певец. Под «жить для себя» артист подразумевает в том числе траты денег на отдых. В складировании заработанного, по его мнению, смысла нет никакого. «Понимаю, если бы человек заработал определенное количество денег и поехал отдыхать и наслаждаться жизнью. И ты смотришь на человека, а он несчастный — не понимает, что рано или поздно умрет и оставит все это каким-нибудь родственникам неблагодарным, которые даже не оценят», — пояснял он.