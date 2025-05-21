Прохор Шаляпин рассказал, почему опубликовал объявление о поиске работы

Прохор Шаляпин не нуждается в дополнительной работе, а появившееся накануне в его соцсети объявление о поиске вакансий было связано с рекламной интеграцией. Об этом 360.ru сообщил сам артист.

Музыкант также отверг предложение стать сотрудником телеканала 360.ru. По словам Прохора, уровень зарплаты ему точно не подойдет.

«Спасибо, я хорошо зарабатываю, слава богу. На телеканале я столько не заработаю, даже если за десятерых буду работать», — заявил он.

Ранее Шаляпин признался, что у него родился ребенок, хотя по документам, официально, детей он не имеет. Артист рассказал, что стал донором биологического материала в одной из клиник, чтобы помочь одной из своих возлюбленных осуществить желание стать матерью.