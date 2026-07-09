«Уже давно живу с этим». Анита Цой объяснила, как оказалась в онкоцентре

Певица Анита Цой, которая недавно перенесла операцию в онкологическом центре, объяснила, с чем связаны ее проблемы со здоровьем. Звезда вышла на связь с поклонниками в Instagram*.

«Я не больна раком. Мое заболевание называется болезнь Грейвса — рецидивный диффузный токсический зоб. Я уже давно живу с этим заболеванием, пришло время удалять щитовидную железу», — сказала она.

Болезнь Грейвса — это аутоиммунное заболевание, при котором собственная иммунная система организма начинает атаковать клетки щитовидной железы.

Ранее Цой рассказала, какую хотела бы жену для своего 33-летнего сына. По словам артистки, невестка должна быть похожа на нее саму — небольшой рост и простая внешность.

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