«Уже давно живу с этим». Анита Цой объяснила, как оказалась в онкоцентре
Анита Цой заявила, что попала в онкоцентр из-за болезни Грейвса
Певица Анита Цой, которая недавно перенесла операцию в онкологическом центре, объяснила, с чем связаны ее проблемы со здоровьем. Звезда вышла на связь с поклонниками в Instagram*.
«Я не больна раком. Мое заболевание называется болезнь Грейвса — рецидивный диффузный токсический зоб. Я уже давно живу с этим заболеванием, пришло время удалять щитовидную железу», — сказала она.
Болезнь Грейвса — это аутоиммунное заболевание, при котором собственная иммунная система организма начинает атаковать клетки щитовидной железы.
Ранее Цой рассказала, какую хотела бы жену для своего 33-летнего сына. По словам артистки, невестка должна быть похожа на нее саму — небольшой рост и простая внешность.
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