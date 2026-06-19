«Ищет такую же». Анита Цой рассказала о поисках жены 33-летнему сыну

Певица Анита Цой заявила, что хотела бы видеть невесткой копию себя

Сыну Аниты Цой Сергею 33 года, он не женат. Певица хотела бы увидеть невестку, похожую на нее саму. Она сообщила об этом «ТВ Mail» .

«Он очень меня любит, и мне кажется, он ищет такую же», — сказала она.

Цой описала потенциальную невестку. Она должна иметь небольшой рост и простую внешность, далекую от модельной.

Сыну, по ее словам, не важна внешность будущей избранницы. Он надеется только, что девушка работает в экономической сфере, а не артисткой. Сама Цой не хотела бы навязывать Сергею какую-то кандидатуру, и он рад, что мать не вмешивается его личную жизнь.

Ранее певица рассказала, как сбросила 10 килограммов к концерту в Кремле. Ей помог косметолог, который провел специальные процедуры для ускоренного сжигания жира.