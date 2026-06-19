«Ищет такую же». Анита Цой рассказала о поисках жены 33-летнему сыну

Певица Анита Цой заявила, что хотела бы видеть невесткой копию себя

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Сыну Аниты Цой Сергею 33 года, он не женат. Певица хотела бы увидеть невестку, похожую на нее саму. Она сообщила об этом «ТВ Mail».

«Он очень меня любит, и мне кажется, он ищет такую же», — сказала она.

Цой описала потенциальную невестку. Она должна иметь небольшой рост и простую внешность, далекую от модельной.

Сыну, по ее словам, не важна внешность будущей избранницы. Он надеется только, что девушка работает в экономической сфере, а не артисткой. Сама Цой не хотела бы навязывать Сергею какую-то кандидатуру, и он рад, что мать не вмешивается его личную жизнь.

Ранее певица рассказала, как сбросила 10 килограммов к концерту в Кремле. Ей помог косметолог, который провел специальные процедуры для ускоренного сжигания жира.

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