Любовь Успенская назвала свою возможную преемницу

Любовь Успенская назвала своей преемницей исполнительницу Kiliana (Лиану Геворкян). Об этом артистка заявила на юбилейном концерте в честь 55-летия на сцене, сообщило РИА «Новости» .

«Это девочка, она просто мое сердце! Я не знала, что ее мечтой было спеть со мной песню. Я думаю, она уже стала моей преемницей», — призналась артистка.

До этого в 2023 году Успенская в шутку назвала своей потенциальной преемницей Настасью Самбурскую, оценив, как актриса исполнила песню «Я ревную тебя». Актриса тогда участвовала в телевизионном шоу «Три аккорда» на Первом канале. Успенская входила в состав жюри проекта и восхитилась вокальными данными Самбурской.

Ранее Успенская заявила журналистам, что ее самая главная мечта — остаться на сцене до конца своей жизни, до смерти. Если в детские годы она мечтала о богатстве, то с возрастом ее приоритеты сменились.