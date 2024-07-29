«Ушли спустя пять минут». Красноярцев возмутило пьяное выступление солиста «Агаты Кристи»

Группа «Агата Кристи» 28 июля выступила на «Небофесте» в Красноярске. Слушателей возмутило состояние солиста Глеба Самойлова, который едва держался на ногах во время концерта. Комментарии жителей привело издание « Проспект Мира ».

Группа вышла на сцену около 20:30 и отыграла положенные 40 минут. Некоторые зрители после концерта сообщили, что Самойлов вел себя странно, еле стоял и не попадал в ноты. Более того, под конец ему пришлось передать микрофон гитаристу, чтобы тот допел песню.

«Глеб объективно был нетрезв. Ждали несколько часов выступление, а ушли спустя минут пять, увидев то, в каком он состоянии», — рассказали очевидцы.

Другие слушатели начали защищать артиста, заверяя, что он был в образе и всегда выступает в подобном стиле.

«Что вы хотите? Он не может выглядеть как 30-летний мальчик», — прокомментировала Telegram-каналу Baza администратор Самойлова.

Ранее в Красноярске певица Глюкоза вышла на сцену в неадекватном состоянии. Писатель Платон Беседин назвал ее выступление диким и омерзительным.