Неадекватное выступление певицы Глюкозы возмутило красноярцев

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на бесплатном концерте в честь Дня металлурга в Красноярске вышла на сцену в неадекватном состоянии. Своими впечатлениями зрители поделились с изданием NGS24.RU .

По словам собеседников журналистов, многие посчитали, что артистка находилась в состоянии сильного опьянения. Часть своего репертуара она исполнила под фонограмму, даже не пытаясь сделать вид, что открывает рот. А когда перешла на живое исполнение, то пропела несколько строчек с матом.

Также не понравились горожанам внешний вид и движения Глюкозы в ходе выступления.

«Видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно, как минимум потому, что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека», — заявила одна из посетительниц концерта.

Собеседники издания подчеркнули, что под конец выступления артистка полностью впала в неадекватное состояние, и большая часть зрителей начала уходить.

Telegram-канал Shot со ссылкой на подругу исполнительницы заявил, что последнее время Глюкоза переживает сильную депрессию после смерти бабушки. Но подавленное состояние не остановило ее от выступления в Красноярске.

В начале июня певица опровергла появившиеся слухи о беременности 17-летней дочери. Она пояснила, что у девочки нет молодого человека, а все свое время подросток посвящает музыкальному творчеству и выступает под псевдонимом Ray.