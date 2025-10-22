«Ураганное течение». Симоньян рассказала, как узнала о своем диагнозе

Главный редактор RT Маргариты Симоньян не подозревала о своем диагнозе и узнала о нем, когда пришла проверить межреберную невралгию. Журналистка поделилась подробностями в Telegram-канале.

Симоньян прокомментировала ложные утверждения о состоянии ее здоровья, отметив, что «ураганное течение» рака связано с тем, что она 40 дней буквально жила в больнице после госпитализации ее супруга Тиграна Кеосаяна.

«В ноябре 2024 года у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном — и я буквально молниеносно вырастила себе рак», —написала она.

По словам журналистки, в июле текущего года она не подозревала о диагнозе, а когда услышала от врачей, что невралгия оказалась раком, то сообщила об этом на шоу у телеведущего Владимира Соловьева.

Симоньян добавила, что проходит бесплатное лечение в муниципальной больнице по ОМС, а ее стадия рака не является третьей. Главред RT также отметила, что не составляет заранее завещание на своих детей.