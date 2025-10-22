«Читаю и ржу». Симоньян ответила на слухи о своей болезни

Главный редактор RT Маргариты Симоньян прошла первый курс химиотерапии и опровергла ряд слухов о себе и своей семье. Пост она опубликовала в Telegram-канале.

«Друзья прислали статью в дзене, которая открывается первой по запросу „Симоньян онкология“. Читаю и ржу. Как можно столько насочинять, уму непостижимо», — написала она.

Симоньян уточнила, что ей предстоит пройти еще несколько раз химиотерапию, а потом лучевую. Журналистка развеяла слухи о своей болезни и отношениях с родственниками. Она подчеркнула, что ее мать не живет и никогда не жила в Армении, а Тигран Кеосаян никогда не лежал в клинике Хадасса и вряд ли о ней вообще слышал.

Кроме того, главный редактор RT ответила тем, кто якобы видел ее в московском ресторане Турандот «осунувшейся и похудевшей на 8-10 килограммов» в платье от бренда Valentino.

«Я не так много вешу, чтобы смочь так сильно похудеть. Напротив, поправилась килограмма на четыре с июля, чему не очень рада», — заявила Симоньян.

Она добавила, что единственное свое платье Valentino, подаренное когда-то Кеосаяном, она не носит и даже не помнит, где именно оно висит.

Ранее Симоньян призналась, что предчувствовала смерть мужа Тиграна Кеосаяна