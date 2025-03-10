Умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова

Заслуженная артистка России вдова актера Виктора Павлова Татьяна Говорова скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Ермоловой, в котором она служила более 60 лет.

«Очень трудно поверить в эту утрату. Не стало прекрасной артистки, отзывчивого, мудрого и любимого всеми нами человека. <…> Ее уход — огромная потеря для всех нас», — написали представители театра.

Коллектив выразил соболезнования родным и близким актрисы и заверил, что ее имя останется незабвенным для всех коллег и зрителей.

Причины смерти Говоровой не уточняются. По данным Telegram-канала Shot, артистка скончалась от острой сердечной недостаточности в машине скорой помощи накануне вечером.

В Театре имени Ермоловой пообещали дополнительно сообщить о месте и времени прощания с артисткой.

Татьяна Говорова родилась 10 сентября 1940 года в Кишиневе. Окончила драматическую студию при Центральном Детском театре и с 1961 года служила в Театре имени Ермоловой. Широкую известность актриса получила благодаря ролям в сериале «Убойная сила», исторической драме «Строговы» и фильме «В августе 44-го».

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