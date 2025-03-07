Умерла актриса из «Спасателей Малибу» Бах-Хассельхофф

Американская актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах-Хассельхофф ушла из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, артистка совершила самоубийство. У нее остались две дочери от актера Дэвида Хассельхоффа, а также внучка.

Бах-Хассельхофф снялась в ряде сериалов, в том числе в «Касл-Роке», «Вайпере», «Последнем рейде» и «Сиренах». За актерскую игру она стала обладательницей немецкой премии Bravo Otto.

Ранее в возрасте 95 лет умер американский актер и обладатель двух премий Оскар Джин Хэкмен. Артиста и его супругу нашли мертвыми в их доме в Санта Фе. Полиция подтвердила, что не обнаружила признаков преступления в смерти звездной четы.

Трупы нашли сотрудники службы социального обеспечения, которых вызвал обеспокоенный сосед. Мужчина рассказал работникам, что из дома Хэкмена давно никто не выходил.