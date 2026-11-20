Выступление рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) на московской «ВТБ Арене» 18 ноября сопровождалось техническими сбоями и жалобами зрителей на самочувствие. Инцидент произошел во время первого из трех концертов артиста, билеты на которые раскупили.

Неисправные стробоскопы создавали слишком интенсивные вспышки. Посетители жаловались на головную боль, тошноту и ухудшение зрения. Некоторые покинули зал, одной из девушек потребовалась помощь прямо в толпе.

Pharaoh остановил выступление, пока специалисты пытались устранить неполадки. Пауза заняла около 10 минут. В это время рэпер общался с публикой, а происходящее пытался разрядить шутками.

Стоимость билетов составляла от двух до 25–26 тысяч рублей. Часть поклонников в Сети раскритиковала технические сбои, другие сочли задержку незначительной и отметили, что возгорание быстро ликвидировали.