Умер первый вокалист группы Iron Maiden Марио Дэй

Выступивший в качестве фронтмена на первом концерте группы Iron Maiden Марио Дэй умер в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщил журнал Billboard .

Авторы напомнили, что коллектив Дэя пригласил басист Стив Харрис в 1975 году. Но спустя четыре месяца он покинул группу.

В истории Iron Maiden Дэй останется как первый фронтмен, выступивший на премьерном концерте 1 мая 1976 года в Сент-Николас-Холле в лондонском районе Поплар.

Сам артист вспоминал, что в те годы о группе никто не знал и не особо горел желанием слушать их творчество.

«Мы все были никем. Пытались создавать лучшую музыку, на какую были способны, и боролись за аудиторию», — рассказывал Дэй.

После ухода Марио Дэя группа сменила еще двух вокалистов пока не нашла Брюса Дикинсона с которым записала все свои главные альбомы.

Мировая рок-сцена в этом году уже потеряла лидера группы Black Sabbath Оззи Осборна, успевшего за две недели до смерти дать прощальный концерт. Семья артиста объявила, что похороны музыканта пройдут в среду, 30 июля в Бирмингеме.