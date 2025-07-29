Родственники Оззи Осборна объявили дату прощания с певцом

Рок-музыканта Оззи Осборна похоронят 30 июля в Бирмингеме в тесном кругу семьи. Об этом сообщила газета The Daily Mirror .

При этом фанатам дадут возможность проститься с кумиром — для этого по Броуд-стрит организуют специальную процессию до скамейки Blask Sabbath.

Осборн умер 22 июля. За две недели до смерти он дал прощальный концерт на футбольном стадионе «Вилла Парк» в родном городе. Он уже не мог стоять, но исполнил несколько песен вместе с золотым составом группы. Кроме того, на мероприятие приехали несколько легендарных групп, в частности Metallica и Guns’N’Roses.

На следующий день после известия об уходе музыканта его поклонники устроили стихийный мемориал.