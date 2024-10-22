Умер основатель онлайн-библиотеки «Флибуста»

Больной раком основатель онлайн-библиотеки «Флибуста», заблокированной в России за несоблюдение авторских прав, умер. Stiver объявил на сайте проекта о решении сделать эвтаназию.

Основатель сервиса подготовил последнее сообщение заранее и попросил администраторов опубликовать его, если 21 октября не выйдет на связь.

«Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало», — написал он.

По словам Stiver, он решился на эвтаназию, которая теперь разрешена в Германии. Он планировал получить смертельную дозу препарата 20 октября. Отложенная запись вышла 22 октября в 20:41 с заголовком «Памяти Капитана».

Пиратская онлайн-библиотека «Флибуста» появилась в 2009 году, имя ее создателя неизвестно — он писал под ником Stiver. В сентябре владелец сайта объявил о его закрытии, так как у него нашли смертельную болезнь — неоперабельную глиобластому. Впоследствии он сообщил, что сервис продолжит работать в штатном режиме.