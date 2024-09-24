Сегодня 20:14 Прощай, «Флибуста»! История самой независимой библиотеки Рунета Основатель «Флибусты» Stiver: нужно читать книги, не переводя их на язык денег 0 0 0 Фото: Martin Moxter / Global Look Press Культура

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Знаменитая онлайн-биботека «Флибуста» скоро перестанет существовать. Ее создатель и владелец смертельно болен и больше не сможет заниматься своим детищем. О том, как появился легендарный пиратский сайт, — в материале 360.ru.

Что такое «Флибуста» Все началось в 2009 году, когда интернет-библиотека «Либрусек» спустя два года после открытия решила брать плату за скачивание книг. Это стало результатом сотрудничества ее хозяина Ильи Ларина с издательством «Эксмо» и его интернет-магазином «Литрес». Люди резонно возмутились: ведь это же библиотека! А если человек захочет давать почитать свои книги друзьям, авторы тоже потребуют заплатить им отступные? Бумажные издания стоят немалых денег, и их не возвращают, когда вместо обещанного в анонсе «захватывающего романа» под обложкой оказывается графоманская туфта. Вот так 8 октября 2009-го и появилась «Флибуста» — книжная гавань читающих флибустьеров. Создателем и владельцем «бесплатной некоммерческой онлайн-библиотеки» стал некий Stiver. Все, что он нем известно: живет в Германии, предпочитает голландские сервера, а его никнейм означает старую мелкую голландскую монету стивер.

«Флибуста» быстро собрала под своим крылом настоящих любителей чтения, тех, кто хотел провести время за хорошей книгой и познакомиться с новыми. На ее сайте можно было найти уникальные издания, причем, если речь шла о зарубежной литературе, то хоть в оригиналах, хоть в различных переводах. Пользователи пиратской библиотеки перечисляли деньги на ее содержание, но исключительно добровольно и только те, кто хотел и имел возможность. К тому же расходы на содержание «Флибусты» были не больше пары сотен долларов в год и это вполне покрывалось пожертвованиями, писал журнал «Маркер».

Фото: Amaria, Kainaz / Global Look Press

Хозяину ресурса регулярно поступали предложения его закрыть, сделать платным или, например, задерживать либо отказывать в выкладывании определенных книг. За эти услуги обещали щедро платить, но кое-что в этом мире не продается. И это, как ни парадоксально, оказалось пиратской честью.

Все мы, «жадные и наглые пираты», были бы счастливы, если бы завтра появилась сотня подобных сайтов. Поколению рвачей не понять, что люди просто хотят читать книги, не переводя их на язык денег. Пусть люди читают, хорошо и много, больше нам ничего не требуется. Stiver — в интервью журналу «Маркер», 2011 год

Как пытались закрыть «Флибусту» Скоро «Флибуста» осталась единственной крупной и полностью некоммерческой библиотекой Рунета. Разумеется, так называемые правообладатели, которым казалось, что у них выхватывают жирные куски прибыли, постоянно пытались закрыть портал. Снизить цены на свои книги, сделав их более доступными для россиян, — ну уж нет! Зато глава издательств «Эксмо» и АСТ, совладелец «Буквоеда» и издательства «Манн, Иванов и Фербер» Олег Новиков осенью 2011 году пожаловался на пиратов (правда, не называя имен) Владимиру Путину в бытность его премьер-министром России. «Флибусту» попытались закрыть, оказывая давление на хозяев серверов. Нормальная работа портала несколько раз прерывалась, пользователи видели объявление: «Временно не работает. Все благодарности в адрес „Эксмо“ и „Литреса“». Все это привело к «эффекту Стрейзанд»: посещаемость пиратской библиотеки только выросла.

Интересно В 2003 году американская певица, актриса и режиссер Барбара Стрейзанд потребовала 50 миллионов долларов за снимок ее дома на побережье Калифорнии. Фотограф пояснил, что жилище звезды он сфотографировал наряду с другими в рамках правительственного проекта об эрозии почвы. Суд отклонил претензии Стрейзанд, да еще потребовал компенсировать 154 тысячи долларов судебных расходов фотографа. При этом из-за скандала посмотреть на фото дома звезды захотело множество людей, так что снимки кочевали по сайтам и печатались в газетах по всему миру. В 2003 году американская певица, актриса и режиссер Барбара Стрейзанд потребовала 50 миллионов долларов за снимок ее дома на побережье Калифорнии. Фотограф пояснил, что жилище звезды он сфотографировал наряду с другими в рамках правительственного проекта об эрозии почвы. Суд отклонил претензии Стрейзанд, да еще потребовал компенсировать 154 тысячи долларов судебных расходов фотографа. При этом из-за скандала посмотреть на фото дома звезды захотело множество людей, так что снимки кочевали по сайтам и печатались в газетах по всему миру.

Фото: Фотография побережья для проекта California Coastal Records Project, на котором запечатлены владения Барбары Стрейзанд / Википедия

Популярность «Флибусты» среди простых пользователей интернета помогала этому пиратскому судну держаться на плаву. Его блокировали, закрывали многочисленные «зеркала». Библиотека переходила с одного домена на другой, ныряла в Даркнет, но все равно оставалась свободной.

Именно полное отсутствие коммерции на «Флибусте» нагнало такого дикого страха на издательства. Когда человек продает «пиратку» или хотя бы пытается выжать деньги из рекламы, на него можно влиять. Денежный мотив прост и всем понятен. Но объединение бескорыстных книголюбов неподконтрольно никому, поэтому его необходимо задушить, считают издатели. Stiver — в интервью журналу «Маркер», 2011 год

После очередного иска издательства «Эксмо» летом 2015 года доступ к сайту «Флибуста» в России навсегда заблокировали. Правда, это помогло примерно так же, как приснопамятная блокировка Telegram в 2018–2020 годах. Спустя год гендиректор Ассоциации по защите прав в интернете, в которую входят издательства «Эксмо» и АСТ, Максим Рябыко заявил, что им удалось выяснить, кто скрывается под ником Stiver. Хозяин пиратской библиотеки действительно проживал в Германии, но раскрывать его настоящее имя гендиректор не стал, сославшись на тайну следствия. Два года издатели пытались добиться возбуждения уголовного дела. Но немецкие власти после соответствующей проверки не нашли доказательств преступной деятельности Stiver. Господин Рябыко не скрывал своего разочарования.

Интересно Ассоциации по защите прав в интернете, или АЗАПИ, известна в России не только блокировкой «Флибусты». Она добилась вечной блокировки в России торрент-трекера «Рутрекер» с ноября 2015 года, поскольку он поддерживал раздачу архивов электронных библиотек. Ассоциации по защите прав в интернете, или АЗАПИ, известна в России не только блокировкой «Флибусты». Она добилась вечной блокировки в России торрент-трекера «Рутрекер» с ноября 2015 года, поскольку он поддерживал раздачу архивов электронных библиотек.

Почему «Флибуста» закрывается Так и жили господа книжные флибустьеры: мастерски уходили от преследования и выкладывали все новые и новые книги. К лету 2024 года на «Флибусте» насчитывалось 19 898 томов почти 225 тысяч авторов. Весь архив весит примерно 1500 гигабайт. Только зарегистрированных читателей было чуть меньше полутора миллионов.

Фото: Jessica Ruscello / Unsplash

Неожиданно 23 сентября Stiver сообщил, что у него неоперабельный рак мозга. И «Флибуста», скорее всего, тоже доживает последние дни.

Это Stiver. Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель. Stiver

Пользователи библиотеки оказались потрясены. Они написали множество добрых слов и благодарностей Stiver. Люди ищут решение, кому можно было бы передать сайт, хотя уже очевидно, что таких отчаянных, идейных и непродающихся людей найти крайне сложно. Поэтому остается только сказать: «Прощай, „Флибуста“, спасибо, что ты была!»