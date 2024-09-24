«„Флибуста“ закончилась, как и я сам». У владельца знаменитой онлайн-библиотеки нашли рак

Пользователь с ником Stiver, который владеет сайтом библиотеки «Флибуста», сообщил, что у него выявили онкологическое заболевание. Об этом он рассказал на сайте книжного сообщества.

«К сожалению, „Флибуста“ на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — написал создатель библиотеки.

По словам Stiver, у него обнаружили опухоль ЦНС, которую относят к четвертой степени злокачественности. Также владелец ресурса уточнил, что серверы сайта оплачены еще на несколько недель.

«Флибуста» — бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека. На сайте можно бесплатно читать и скачивать большинство книг.